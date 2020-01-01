Названы самые важные свадьбы 2019 года

Названы самые важные свадьбы 2019 года
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Instagram xenia_sobchak

За торжествами с любопытством наблюдали тысячи россиян, а звезды радовали фанатов красивыми фотографиями.

Google рассказал о самых искомых свадьбах ушедшего года. Чаще всего россияне хотели узнать, как обстоять дела у Ксении Собчак и Константина Богомолова. Сначала телеведущая устроила громкий развод, а затем – не менее громкое торжество. Молодожены разъезжали по Москве на свадебном катафалке.

Спустя долгое время дружбы и отношений узами браки себя решили связать Потап и Настя Каменских. Муж и жена надеются, что будут вместе всю жизнь.

Одной из самых неожиданных свадеб года стала свадьба Анастасии Ивлеевой и Элджея. Влюбленные не стали заранее рассказывать о планируемом событии – блогер дала понять, что они поженились, назвав рэпера мужем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube. По версии авторитетного издания, с 2010-го по конец 2019 года абсолютный рекорд установил на YouTube ролик на песню Despasito пуэрто-риканского поп-исполнителя Луиса Фонси.

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