В Гатчинском парке поселилась лиса, которую просят не кормить

Сотрудники парка отметили, что она сама отлично справляется с добыванием пропитания.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали сотрудники Гатчинского дворца-музея. В парке заметили рыжую лису, которая не собирается никуда уходить. Посетителе норовят сфотографировать милое создание и покормить ее, но специалисты просят этого не делать. Сейчас лиса выглядит здоровой и упитанной, она самостоятельно добывает себе еду и прекрасно справляется.

«Лиса очень хорошо ловит мышей, за что ей большое спасибо. Лебедям она не опасна. Подружилась с местными кошками, вместе с которыми получает кормовую прибавку,

— написал в сообществе «Моя Гатчина» сотрудник парка Константин Иванов.

Также посетителей просят не приближаться к лисе, чтобы она не покусала – зверь хоть и милый, но дикий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном предупредили о блуждающих по Петербургу лисах.