В Смольном предупредили о блуждающих по Петербургу лисах

В комитете по природопользованию предупредили о лисах в Петербурге. Фото: pixabay.com

В комитете по природопользованию предупредили о лисах в Петербурге. Фото: pixabay.com

Лисы продолжают выходить из областных лесов на территорию Петербурга. В город они идут в поисках пищи.

На днях одну из лис заметили на Гренадерском мосту, соединяющем Выборгскую и Петроградскую стороны. Подобный случай — не единственный, предупредили в комитете по природопользованию Петербурга.

«Беспокоить лис не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют», — отметили в ведомстве.

В комитете напомнили, что лисы — осторожные и смышленые звери, которые могут самостоятельно вернуться в среду обитания. В случае, если животному нужна помощь, следует обратиться в комитет по природопользованию по телефону 417-59-28 или в экстренные службы 112.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург массово выходят лоси. У сохатых до начала ноября период гона. В это время они часто пересекают автомобильные трассы и заходят в места пребывания людей.