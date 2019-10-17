Лоси в период гона массово выходят из лесов в Петербург

На территории Петербурга стали чаще замечать лосей. В город они выходят в сезон размножения, предупредили в комитете по природопользованию.

Сезон активности лосей продлится до начала ноября. Животные в этот период совершают длительные переходы, часто пересекают автомобильные трассы и заходят в места пребывания людей. Сохатых не так давно видели в промзоне Шушары, на КАД и недалеко от Новоселок.

В комитете напомнили, что лось представляет серьезную опасность для людей. Особенно, когда выходит на автомобильную дорогу.

«Это мощное и опасное животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть», — отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

При ДТП с лосем водителей просят выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Если автомобилист решит увезти животное с места аварии, его поступок будет расценен как правонарушение. В то время как штраф за сбитое животное может компенсировать страховая компания по полису ОСАГО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лося заметили на КАД. Животное проскакало по дороге на северном участке внутреннего кольца.