Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России
Страны Евросоюза решили ввести санкции против России после скандала вокруг Крымского референдума. Фото: pixabay.com

Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации до 31 июля 2020 года.

В четверг, 19 декабря, страны Евросоюза (ЕС) официально подтвердили продление санкций против России до 31 июля следующего года. Меры приняты в экономической, энергетической и оборонной сферах. На данный момент решение вступило в силу, оно начнет действовать после публикации в Официальном журнале ЕС.

Совет ЕС не удовлетворило, что Россия, по их мнению, не придерживается условий Минских соглашений. Тем не менее, в последнее время все чаще на обсуждение выносится вопрос о нерациональности санкций в отношении РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз согласился предоставить Великобритании отсрочку по проведению Brexit (процесса выхода из ЕС). Таким образом, Британия сможет покинуть ЕС 1 или 15 числа любого месяца до февраля 2020 года.

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