В 2020 году Китай хочет запустить «искусственное солнце»

«Искусственным солнцем» неофициально называют термоядерный реактор EAST, который разрабатывают китайские ученые.
По последним данным, реактор будет готов к запуску уже в следующем году. Устройство создается с намерением добывать с его помощью энергию, таким же путем, как его вырабатывает Солнце. В действие экспериментальный реактор для термоядерного синтеза приводится путем разогревания ионов до ста миллионов градусов по Цельсию.
Такая температура в семь раз превышает показатели в недрах Солнца. Подобный эффект должен поспособствовать развитию процессов, аналогичных тем, что протекают внутри звезды.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе жители Северной столицы заметили в небе необычное природное явление — «ложное солнце». Так называются радужные полосы, появившиеся слева от светила.