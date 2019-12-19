В 2020 году Китай хочет запустить «искусственное солнце»

О подробностях эксперимента и возможных последствиях информации пока нет. Фото: pixabay.com

О подробностях эксперимента и возможных последствиях информации пока нет. Фото: pixabay.com

«Искусственным солнцем» неофициально называют термоядерный реактор EAST, который разрабатывают китайские ученые.

По последним данным, реактор будет готов к запуску уже в следующем году. Устройство создается с намерением добывать с его помощью энергию, таким же путем, как его вырабатывает Солнце. В действие экспериментальный реактор для термоядерного синтеза приводится путем разогревания ионов до ста миллионов градусов по Цельсию.

Такая температура в семь раз превышает показатели в недрах Солнца. Подобный эффект должен поспособствовать развитию процессов, аналогичных тем, что протекают внутри звезды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе жители Северной столицы заметили в небе необычное природное явление — «ложное солнце». Так называются радужные полосы, появившиеся слева от светила.