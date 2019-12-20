Электромобили рискуют попасть в ДТП больше обычных авто

Причина в том, что электромобиль человеку сложнее контролировать. Фото: pixabay.com

Причина в том, что электромобиль человеку сложнее контролировать. Фото: pixabay.com

Вероятность попасть в аварию на электромобиле значительно превышает риск стать участником ДТП на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, ремонт пострадавшего электрокара обойдется в полтора раза дороже, нежели ремонт обычного авто. Эксперты считают, что повышенный риск сопряжен с быстрым ускорением электромобилей. Резко набранная скорость может застать врасплох как водителя, так и других участников дорожного движения.

Как пишет yle.UUTISET, отсутствие педали сцепления в электрокарах может повлиять на внезапное падение скорости при техническом сбое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российские и зарубежные авторынки скоро поступит первая отечественная модель электромобиля под названием Zetta. Уже в первом квартале 2020 года электрокар будет доступен покупателям.