Электромобили рискуют попасть в ДТП больше обычных авто

Вероятность попасть в аварию на электромобиле значительно превышает риск стать участником ДТП на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.
Кроме того, ремонт пострадавшего электрокара обойдется в полтора раза дороже, нежели ремонт обычного авто. Эксперты считают, что повышенный риск сопряжен с быстрым ускорением электромобилей. Резко набранная скорость может застать врасплох как водителя, так и других участников дорожного движения.
Как пишет yle.UUTISET, отсутствие педали сцепления в электрокарах может повлиять на внезапное падение скорости при техническом сбое.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российские и зарубежные авторынки скоро поступит первая отечественная модель электромобиля под названием Zetta. Уже в первом квартале 2020 года электрокар будет доступен покупателям.