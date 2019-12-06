Первый отечественный электрокар Zetta скоро появится в продаже

Первый отечественный электрокар Zetta скоро появится в продаже
Электромобиль Zetta. Фото: кадр из видео youtube

Дебютный электрокар отечественного производства Zetta проходит последнюю стадию процедуры сертификации, дающую право на продажи. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Совсем скоро стартуют продажи автомобиля.

Первыми автомобиль увидят в Тольятти в первом квартале 2020 года. Zetta станет первым российским серийным электромобилем. Планируется, что машина будет продаваться не только в России, но и за рубежом.

Как сообщает «ТАСС», новый электрокар Zetta должен выйти на рынок сразу в нескольких комплектациях. Ожидается, что будут предложены версии с различной емкостью аккумулятора, а также моно или полным приводом.

Минимальная стоимость электрокара составит 450 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Mercedes-Benz представил в Петербурге электрокар EQC. Компания показала автомобиль на ПМЭФ-2019.

Россия. старт продаж электромобиль
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