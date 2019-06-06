Mercedes-Benz привез на ПМЭФ-2019 электрокар EQC

Компания Mercedes-Benz представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) новейший электромобиль EQC.

Mercedes-Benz позиционирует новую модель как «электрическую интеллектуальность». Официальная презентация новинки состоялась на автосалоне в Париже осенью 2018 года.

Модель оснащена инновационной высоковольтной батареей. Благодаря такому аккумулятору, модель способна на одном заряде проехать более 450 километров.

Отмечается, что электрокары могут производить на заводе в Подмосковье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге ПМЭФ-2019 стартовал с забега от Исаакиевского собора. В Северной столице участники и гости, прибывшие на Петербургский международный экономический форум осуществили забег в самый первый день мероприятия.

Официальная часть ПМЭФ началась сегодня, в 9 утра.