В Петербурге ПМЭФ-2019 стартовал с забега от Исаакиевского собора

Международный форум начался с массового забега его участников.

В Северной столице участники и гости, прибывшие на Петербургский международный экономический форум осуществили забег в самый первый день мероприятия.

Сообщается, что участники забега стартовали от Исаакиевского собора. Массовое спортивное мероприятие, приуроченное к ПМЭФ началось ранним утром в четверг, 6 июня. Известно, что официальный старт был дан ровно в 7 утра. Никто из спортсменов не поленился подняться так рано.

Официальная часть ПМЭФ началась сегодня, в 9 утра. Торжественную речь глава Северной столицы Александр Беглов произнесет перед участниками в 13 часов дня. Организаторы планируют, что с визитом бизнес-событие посетят президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.