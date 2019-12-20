Водитель сбежал после ДТП на перекрестке Подвойского и Солидарности

В ночь на 20 декабря, в Невском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП на перекрестке улицы Подвойского и проспекта Солидарности. Столкнулись три машины, после чего один из участников ДТП сбежал. Второй участник ДТП пытался его догнать, но безрезультатно. На место прибыли сотрудники ДПС.

«На перекрёстке Подвойского и Солидарности граждане, создали аварийную ситуацию на дороге и разбежались», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.