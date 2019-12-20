Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА на «Газпром Арене»

Российская фигуристка Алина Загитова оценила свое выступление перед матчем СКА — ЦСКА в рамках КХЛ.

Армейское дерби состоялось 19 декабря на «Газпром Арене» в присутствии 62 тысячи болельщиков. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. В ворота СКА шайбу забросил Сергей Калинин в середине третьего периода. Отметим, что для СКА это поражение явилось первым в длинной победной серии. В предыдущих 12 матчах хоккеисты оставались лидерами. Перед матчем выступила Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что для ее практики выступлений такое количество человек также является рекордом.

«Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие», — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Недавно спортсменка заявила, что уходит из спорта – ее заявление стало резонансным. Спустя время она подчеркнула, что приостанавливает карьеру временно. Девушка собирается пропустить чемпионат России и чемпионаты мира и Европы.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.