Шторм в Петербурге повредил крыши почти полсотни домов

Ветер свалил деревья и повредил крыши в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству.

Ветер свалил деревья и повредил крыши в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству.

За сутки спасатели МЧС выехали на 139 вызовов, связанных с последствиями штормового ветра. Стихия снесла деревья, дорожные знаки, светофоры и повредила кровли.

В городе зафиксировано 60 случаев падения деревьев и 42 повреждения кровли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. Светофоры, рекламные стенды, строительные леса, дорожные знаки и другие слабозакрепленные конструкции упали не менее 37 раз.

По данным комитета по благоустройству, в Петербурге в результате шторма 19 декабря были повреждены 392 дерева. Большая часть падений пришлась на Красносельский и Петродворцовый районы — 91 и 52 случая соответственно. Некоторые из них повредили провода и машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ветра улицы Сестрорецка оказались затоплены. Очевидцы поделились снимками «рек» и айбергов на дорогах.