Иномарки не смогли разъехаться на Среднем проспекте В.О

Иномарки не смогли разъехаться на Среднем проспекте В.О
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 декабря в центре Васильевского острова столкнулись две иномарки и парализовали движение трамваев.

Как сообщили очевидцы, на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линии столкнулись лоб в лоб Fiat и BMW.

«На перекрёстке Среднего проспекта и 8,9 линии фиат поцеловался с бмв. Сотрудники ГАИ уже на месте, но трамваи ещё стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП остановило движение трамваев. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.

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