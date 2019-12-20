Иномарки не смогли разъехаться на Среднем проспекте В.О

Утром 20 декабря в центре Васильевского острова столкнулись две иномарки и парализовали движение трамваев.

Как сообщили очевидцы, на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линии столкнулись лоб в лоб Fiat и BMW.

«На перекрёстке Среднего проспекта и 8,9 линии фиат поцеловался с бмв. Сотрудники ГАИ уже на месте, но трамваи ещё стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП остановило движение трамваев. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.