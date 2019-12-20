По временному мосту через реку Вуокса на трассе Выборг – Светогорск открывается движение

Перепустить транспортный поток на него планируется сегодня, 20 декабря. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Перепустить транспортный поток на него планируется сегодня, 20 декабря. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» завершилось строительство временного моста через реку Вуокса. Временный мост построен на время капитального ремонта существующего искусственного сооружения.

Перепустить транспортный поток на него планируется сегодня, 20 декабря, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На мосту через Вуоксу были введены ограничения. Максимальная скорость движения составляла 40 км/ч, а минимальная дистанция — 50 м. Для грузовых автомобилей с максимальной нагрузкой на ось более 9 тонн был запрещен проезд. На временном мосту все данные ограничения будут сняты.

Мост расположен на 36-м километре автодороги Выборг-Светогорск, входящей в состав федеральной трассы «Скандинавия». После переустройства ширина его составит 14,4 м, а общая длина с подходами — 348,22 м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области построят новый автомобильный мост через реку Свирь. Он будет находиться в Подпорожском районе.