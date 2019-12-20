В Невском районе задержан мужчина, который во время застолья чуть не зарезал свою знакомую

В Невском районе задержан мужчина, который нанес ножевое ранение своей знакомой. Мужчина пришел к своей знакомой, которая проживает в одной из квартир дома №29 на улице Бабушкина, где они начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого гость схватил нож и нанес гражданке колото-резаную рану руки, сообщили в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Соседи, услышав шум драки и женские крики о помощи, сразу же обратились в правоохранительные органы. По данному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны и участковый уполномоченный полиции. Сотрудники Росгвардии и полиции обнаружили на месте происшествия раненую женщину и задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления.

Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят. Пострадавшая женщина была госпитализирована. Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга задержана женщина, которая нанесла своему мужу смертельные ножевые ранения.