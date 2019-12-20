Активисты передали в Смольный «Энциклопедию лжи и отписок»

"Мы привели эти образцы цинизма и безответственности в надежде на объективную оценку работы их авторов Губернатором и профильными руководителями Правительства города", - пишут активисты. Фото: vk.com/mytndvor

"Мы привели эти образцы цинизма и безответственности в надежде на объективную оценку работы их авторов Губернатором и профильными руководителями Правительства города", - пишут активисты. Фото: vk.com/mytndvor

Градозащитники передали петербургским властям «энциклопедию» о проблемах в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Активисты надеются, что «Энциклопедия лжи и отписок» дойдет до губернатора Северной столицы Александра Беглова. Особенное издание принесли в администрацию правительства Санкт-Петербурга в четверг, 19 декабря. Об этом рассказали общественники в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

«Часть первая» «Энциклопедии лжи и отписок» содержит в себе ответы чиновников на запросы о тех или иных проблемах в области ЖКХ. Письма иллюстрируют бездействие коммунальщиков, поскольку сложные ситуации так и остались нерешенными. Градозащитники рассчитывают, что рост тарифов, замена радиаторов и уличного освещения, а также другие вопросы получат решение или объяснение после того, как «Энциклопедия» дойдет до высших кругов городских властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о некачественной продукции, обнаруженной активистами на полках магазинов Петербурга.