Будущее Бондаренко может решиться во время приезда Путина

Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Будущее вице-губернатора Николая Бондаренко может определится во время приезда Владимира Путина в Петербург 20 декабря. Накануне глава РФ в ходе пресс-конференции выслушал жалобы на мусорную реформу, за которую отвечает подведомственный Бондаренко комитет по благоустройству.

Комитет второй год не может запустить мусорную реформу. Вопрос о проблеме отходов Путину задал журналист 47news Виктор Смирнов. Он обратил внимание на то, что мусор из Петербурга вывозят в область. Так происходит из-за отсутствия согласованности между регионами. В Ленобласти реформу запустили, в Петербурге — нет.

Путин отметил, что реформу в Петербурге «можно и поторопить законодательно». Не исключено, что вопрос будет поднят на встрече президента с губернатором Александром Бегловым. Переговорить с ним Путин также обещал во время большой пресс-конференции, пишет «Мойка78».

Претензий к работе подведомственного Бондаренко комитету по благоустройству достаточно: промедление с мусорной реформой, жалобы на зимнюю уборку, массовая вырубка деревьев и это далеко не полный список.

Отметится с негативной стороны также успел жилищный комитет, за работу которого также отвечает Бондаренко. В декабре 2019 года в подведомственном ему Фонде капремонта прошли обыски. Силовики подробности пока не разглашают. Однако известно, что сотрудников Фонда подозревают в мошенничестве. Проверка выявила ущерб бюджету в 7 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург приехал президент России Владимир Путин.

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