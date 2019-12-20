В Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли в Петербург. Главы встретили в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

Встреча проходит перед заседанием Высшего евразийского экономического совета. Путин и Лукашенко продолжат обсуждение путей дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

По данным пресс-службы Кремля, на заседании Высшего евразийского экономического совета планируется рассмотреть вопросы текущей деятельности, наметить развитие дальнейшего сотрудничества и подвести итоги работы Евразийской экономической комиссии за четырехлетний период.

Кроме того, участникам заседания предстоит согласовать нового председателя и членов Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Помимо этого, в Петербурге 20 декабря состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.