Евро обвалился до значений 2018 года

Курс евро к российскому рублю впервые с марта 2018 года опустился до показателя в 69 рублей.

В пятницу, 20 декабря, на торгах Московской биржи отметилось значительное укрепление позиций отечественной валюты. Впервые за полтора года, с марта 2018-го, курс евро опустился до 69 рублей. Отмечается также падение доллара, американская валюта упала на 33 копейки и составляет 62,07 рубля.

По мнению финансовых экспертов, положительное влияние на позиции рубля оказывают цены на нефть, а также договоренности между Соединенными Штатами и Китаем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что французские СМИ рассказали об успехе Российской Федерации в политике отказа от доллара. На данный момент Москва делает выбор в пользу евро и юаней. Процесс отказа от официальной валюты США начался в 2014 году, после введения санкций в отношении РФ.