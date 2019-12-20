Евро обвалился до значений 2018 года

Евро обвалился до значений 2018 года
Эксперты прогнозируют дальнейшее падение валют. Фото: pixabay.com

Курс евро к российскому рублю впервые с марта 2018 года опустился до показателя в 69 рублей.

В пятницу, 20 декабря, на торгах Московской биржи отметилось значительное укрепление позиций отечественной валюты. Впервые за полтора года, с марта 2018-го, курс евро опустился до 69 рублей. Отмечается также падение доллара, американская валюта упала на 33 копейки и составляет 62,07 рубля.

По мнению финансовых экспертов, положительное влияние на позиции рубля оказывают цены на нефть, а также договоренности между Соединенными Штатами и Китаем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что французские СМИ рассказали об успехе Российской Федерации в политике отказа от доллара. На данный момент Москва делает выбор в пользу евро и юаней. Процесс отказа от официальной валюты США начался в 2014 году, после введения санкций в отношении РФ.

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