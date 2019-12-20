В Петербурге откроется первый азиатский фудмаркет

В гастромаркет войдут десять проектов с кухней разных стран. Фото: pixabay.com

В гастромаркет войдут десять проектов с кухней разных стран. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Северной столицы вскоре заработает первый гастромаркет азиатской еды.

В апреле 2020 года на рынке заведений Санкт-Петербурга заработает новый проект. Гастромаркет под названием «Гонза и Бонза» расположится на территории в 1,7 тысяч квадратных метров в Приморском районе города. Посетителям представят кухню Индии, Японии, Вьетнама и других азиатских стран, пишет «Коммерсантъ».

Площадка разместится на территории торгового центра «Монпансье» и вместит до тысячи посетителей. Выбор района обусловлен слабым развитием в нем заведений с азиатской кухней, которая на данный момент крайне популярна среди горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылось инклюзивное кафе «Огурцы», где наряду с профессионалами работают сотрудники с особенностями психики. Открыть необычное заведение удалось благодаря краудфандингу.