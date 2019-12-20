В Петербурге полицейский получил взятку 300 тысяч рублей и iPhone 11 от подчиненного

36-летний оперуполномоченный группы по борьбе с кражами автомототранспортного отдела угрозыска отдела МВД РФ по Пушкинскому району Петербурга требовал взятку от своего подчиненного.

О предъявленных обвинениях сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Петербурга в пятницу, 20 декабря. По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов потребовал от своего коллеги и подчиненного взятку в размере 300 тысяч рублей и iPhone 11.

В обмен злоумышленник обещал предоставить свое покровительство, поскольку подчиненному грозила служебная проверка из-за подозрения в ведении коммерческой деятельности, что категорически запрещено сотрудникам МВД. Однако своими действиями обвиняемый лишь навредил своей репутации и не «спас» сослуживца.

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