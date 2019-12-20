«Урановые хвосты» прибыли в Петербург с «Михаилом Дудиным»

Комментариев о возможном переносе места разгрузки корабля руководитель "Апсол Балтик" не дал. Фото: pixabay.com

Комментариев о возможном переносе места разгрузки корабля руководитель "Апсол Балтик" не дал. Фото: pixabay.com

Очередной рейс сухогруза с опасными отходами, неофициально называемыми «урановыми хвостами» вошел в воды Северной столицы.

«Михаил Дудин», груженый обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ), прибыл в акваторию Невской губы в пятницу, 20 декабря. «Фонтанка.ру» отмечает, что транспорт вновь не оснащен пометкой «опасный» на сайте, отслеживающем путь газовых кораблей.

Руководитель компании «Апсол Балтик», которой принадлежит панамское судно, Владислав Овсянников заявил, что его не волнует беспокойство жителей Петербурга. Он также уточнил, что расспросы и обсуждение производственных тем являются нарушением безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об акции, проведенной участниками Greenpeace напротив Гостиного двора. Активисты поздравили горожан с Новым годом, разместив поздравление на бочках с маркировкой радиации.