Активисты Greenpeace провели акцию против «урановых хвостов» возле Гостиного двора

На этой неделе на борту "Михаила Дудина" в Северную столицу вновь ввезут 600 тонн радиоактивных отходов. Фото: pixabay.com

На этой неделе на борту "Михаила Дудина" в Северную столицу вновь ввезут 600 тонн радиоактивных отходов. Фото: pixabay.com

Экологические активисты поздравили горожан с наступающим Новым годом с помощью желтых бочек, отмеченных значком радиации.

Социальное высказывание участники Greenpeace расположили напротив входа на станцию метро Гостиный двор. Одиннадцать черно-желтых бочек рядом с праздничной ёлкой и фигурой огромного Деда Мороза в течение трех часов не привлекали внимание стражей порядка.

В итоге от инсталляции избавились охранники универмага, расположенного в Гостином дворе. Немногим позже на сайте Greenpeace объяснили, что бочки символизировали протест против ввоза в Петербург «урановых хвостов» из Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты также выступают против превращения города на Неве в «ядерную помойку». «Урановые хвосты», прибывающие в Петербург, являются побочным продуктом производства топлива для АЭС.