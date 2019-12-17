Активисты Greenpeace провели акцию против «урановых хвостов» возле Гостиного двора

Экологические активисты поздравили горожан с наступающим Новым годом с помощью желтых бочек, отмеченных значком радиации.
Социальное высказывание участники Greenpeace расположили напротив входа на станцию метро Гостиный двор. Одиннадцать черно-желтых бочек рядом с праздничной ёлкой и фигурой огромного Деда Мороза в течение трех часов не привлекали внимание стражей порядка.
В итоге от инсталляции избавились охранники универмага, расположенного в Гостином дворе. Немногим позже на сайте Greenpeace объяснили, что бочки символизировали протест против ввоза в Петербург «урановых хвостов» из Германии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты также выступают против превращения города на Неве в «ядерную помойку». «Урановые хвосты», прибывающие в Петербург, являются побочным продуктом производства топлива для АЭС.