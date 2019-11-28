В порт Петербурга прибыл корабль , загруженный урановыми «хвостами»

В порт Петербурга прибыл корабль , загруженный урановыми «хвостами»
Загрузка на палубу. Фото:greenpeace.ru

Корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых «хвостов» прибыл в морской порт Санкт-Петербурга. 28 ноября он пришвартовался в нескольких метрах от жилых домов на Канонерском острове.

На борту корабля находится партия из 80 контейнеров обедненного гексафторида урана. Вещество является побочным продуктом производства топлива для АЭС.

Данное вещество планируют перегрузить на железнодорожные составы, которые отправятся и отправятся в Новоуральск Свердловской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в большой порт Петербурга прибыла партия свежих клементинов из Марокко. В ходе досмотра в плодах обнаружили живые личинки насекомых. Лабораторные исследования показали, что в грузе присутствует карантинный вредитель — Средиземноморская плодовая муха.

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