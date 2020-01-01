Озвучены самые популярные клипы 2019 по версии Forbes

Озвучены самые популярные клипы 2019 по версии Forbes
Клип Despacito опубликовали в январе 2017 года. Фото: YouTube/LuisFonsiVivo

Американский финансово-экономический журнал озвучил самые успешные видеоклипы прошедшего десятилетия.

Лидером рейтинга стало видео пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонда на песню Despaсito, где также участвует Дэдди Янки. Клип набрал более 6,5 миллиардов просмотров на YouTube. В пятерке лидеров с Луисом Фондой разделили места Эд Ширан и его клип на трек Shape of You, который посмотрели 4,5 млрд человек, Уиз Халифа с видеороликом на композицию See You Again, собравший 4,3 млрд просмотров.

Список замыкают Марк Ронсон и Бруно Марс, чей клип на песню Uptown Funk посмотрели 3,7 млрд раз, и, наконец, корейский исполнитель PSY с видео на песню Gangnam Style с результатом 3,4 млрд просмотров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Америке опубликовали рейтинг самых влиятельных стран мира. Россия попала в тройку лидеров.

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