Адвокат Киркорова убедил, что у певца нет проблемы с кредитом

Представитель певца отметил – вышло недоразумение, а журналисты раздули скандал из ничего.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский на странице в Facebook. Он решил прокомментировать слухи о том, что певцу приходится продавать квартиру ради погашения кредита. Адвокат заверил, что Киркоров исправно вносил все взносы, но латвийский банк закрылся. Певцу предложили «платить оставшиеся средства куда-то «налево», но он не стал.

«Пару лет спустя, временный управляющий обанкротившегося банка обратился в суд. Иск на практически 4 млн евро. Пришлось вмешаться. Результат операции: 700т евро»,

– сообщил адвокат.

Добровинский подчеркнул, что Киркоров может рассчитаться с долгами когда угодно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось что Киркоров показал интерьер вагона, в котором он ездит по гастролям. Интерьер вагона, попавший на видео, больше походит на номер люксового отеля: лаковые деревянные панели на стенах, широкая кровать, телевизор, душ и покрытый золотом кран в раковине.