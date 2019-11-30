Киркоров показал интерьер вагона, в котором он ездит по гастролям

В подписи к видео артист поблагодарил Бориса Рубановского за долгую дружбу. Фото: Instagram @fkirkorov

В подписи к видео артист поблагодарил Бориса Рубановского за долгую дружбу. Фото: Instagram @fkirkorov

Известный певец поделился с поклонниками шуточным видеороликом. На записи Киркоров, вместе со своим продюсером, находится в своем вагоне для гастролей.

Забавное видео артист опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте в пятницу, 29 ноября, перед концертом в Набережных Челнах. Ролик, где также участвует продюсер поп-звезды Борис Рубиновский, снят в вагоне поезда, в котором гастролирует Киркоров.

Интерьер вагона, попавший на видео, больше походит на номер люксового отеля: лаковые деревянные панели на стенах, широкая кровать, телевизор, душ и покрытый золотом кран в раковине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. Артистка призналась, что бюст девятого размера доставлял ей массу неудобств.