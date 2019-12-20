На Петроградке пять домов остались без электричества

В Петроградском районе Северной столицы пять жилых домов внезапно остались без электричества. Причиной называют технологический сбой.

Жители домов на Чкаловском и Большом Проспекте Петроградской стороны в пятницу, 20 декабря, около шести вечера стали замечать перебои с подачей электричества, а затем свет и вовсе отключили. О случившемся оперативно узнали в организации «Ленэнерго». По словам компании, причиной стали технологические нарушения.

На данный момент в три из пять домов свет вернулся, над проблемой в оставшихся двух работают специалисты. Бригада выехала на место происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с января по ноябрь 2019 года у «Ленэнерго» похитили электричество на сумму более 340 миллионов рублей. Специалисты раскрыли более четырех тысяч случаев незаконного использования электроэнергии.