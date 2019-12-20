Водитель микроавтобуса сбил дедушку на Богатырском и уехал

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в городскую больницу.

Все случилось вечером 20 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла после семи часов вечера на Богатырском проспекте недалеко от дома номер 17. Водитель микроавтобуса по непонятной причине наехал на пожилого мужчину, который шел по «зебре». Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, виновник ДТП скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. К счастью, прохожие вызывали карету скорой помощи – мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, он находится под присмотром врачей.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек посреди дороги лежит человек. Непонятно, нужна ли ему помощь. Свидетель говорит, что горожанин не двигался.