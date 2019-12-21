Мошенников, похитивших у «Ленэнерго» более 385 млн рублей, отпустили на свободу

Экс-топ-менеджер «Ленэнерго» Дмитрий и предприниматель Александр Исаев, под предлогом строительства энергомоста похитившие у организации почти 389 млн рублей, отпущены на свободу.

В пятницу, 20 декабря, Смольнинский районный суд огласил приговор для фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Исаев, сговорившись с Гапоном, выступил подрядчиком для работ по прокладке кабеля через Финский залив до Кронштадта. Однако оба изначально намеревались похитить выделенные средства, а не реализовать их.

Первоначальная стоимость работ, оценивавшихся в 659 млн рублей, выросла до 822, но украсть преступникам удалось только 389 млн. Мошенничество вскрылось после смены руководства «Ленэнерго». Гапон и Исаев получили по пять лет лишения свободы, однако срок компенсировало время, которое они провели под стражей и под домашним арестом. В итоге оба вышли на свободу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине мошенница похитила у пенсионерки полмиллиона рублей.