Обманутые дольщики вышли на акцию к Мариинскому дворцу

Интернет-пользователи не оценили поступок сограждан. По их мнению, простые автомобилисты не должны страдать от акций, направленных на диалог с властями. Фото: vk.com/spb_today

Интернет-пользователи не оценили поступок сограждан. По их мнению, простые автомобилисты не должны страдать от акций, направленных на диалог с властями. Фото: vk.com/spb_today

Участники долевого строительства, возмущенные очередной отсрочкой сдачи ЖК «Три кита» в Девяткино от компании «Лидер групп».

Выяснилось, что не так давно застройщик вновь перенес сдачу третьей очереди жилого комплекса на год вперед. В общей сложности, 2-ю и 3-ю очередь ЖК задержали на 23 месяца. Эта новость стала поводом для митинга, который обманутые жильцы устроили в самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, возле Мариинского дворца.

В пятницу, 20 декабря, петербуржцы, ожидающие своих квартир, организовали «непрерывный пешеходный переход», чтобы обратить внимание правительства на свою проблему. Дольщики обращались в областной Стройнадзор и к губернатору Ленобласти, однако им ответили, что не могут помочь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подобную акцию жильцы «Трех китов» устраивали на Суворовском проспекте.