«ТЭК» вернул горячую воду в дома жителей Колпино

&#171;ТЭК&#187; вернул горячую воду в дома жителей Колпино
Фото: pixabay.com

ГУП «ТЭК СПб» вновь обеспечило теплоснабжением жителей 52 двух домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Утром субботы, 21 декабря, на улице Губина прорвало трубу с горячей водой. Повреждение оказалось незначительным, однако из-за этого без отопления остались 52 жилых здания. Спустя несколько часов в пресс-службе ГУП «ТЭК» рассказали, что специалисты ведут работы без ущерба для жильцов близлежащих домов.

Пострадавшие здания удалось переключить на резервное теплоснабжение. Исследовав повреждение, сотрудники предприятия обнаружили дефект на подземном магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на входе в тепловую камеру. Согласно нормативам, на такие работы отводится 20 часов, однако в ГУП «ТЭК» отметили, что приложат все усилия, чтобы справиться быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности этого инцидента.

ГУП "ТЭК СПб" колпино коммунальная авария отключение отопления прорыв трубы санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«ТЭК» вернул горячую воду в дома жителей Колпино
Мужу Заворотнюк заблокировали банковские счета
Авиакомпания «Россия» выплатит властям Петербурга 500 млн рублей ...
На Комендантском проспекте 15 спасателей за полчаса потушили горящую кухню
В Петроградском районе бетономешалка впечатала легковушку в дом
Обманутые дольщики вышли на акцию к Мариинскому дворцу
Путин провел двусторонние переговоры с лидером Узбекистана
Более 50 домов в Колпино остались без тепла