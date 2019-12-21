«ТЭК» вернул горячую воду в дома жителей Колпино

ГУП «ТЭК СПб» вновь обеспечило теплоснабжением жителей 52 двух домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Утром субботы, 21 декабря, на улице Губина прорвало трубу с горячей водой. Повреждение оказалось незначительным, однако из-за этого без отопления остались 52 жилых здания. Спустя несколько часов в пресс-службе ГУП «ТЭК» рассказали, что специалисты ведут работы без ущерба для жильцов близлежащих домов.

Пострадавшие здания удалось переключить на резервное теплоснабжение. Исследовав повреждение, сотрудники предприятия обнаружили дефект на подземном магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на входе в тепловую камеру. Согласно нормативам, на такие работы отводится 20 часов, однако в ГУП «ТЭК» отметили, что приложат все усилия, чтобы справиться быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности этого инцидента.