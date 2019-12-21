Более 50 домов в Колпино остались без тепла

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 52 жилых здания остались без отопления из-за коммунальной аварии.

Инцидент произошел утром в субботу, 21 декабря. Возле дома №13 по улице Губина прорвало трубу. По предварительной информации, дефект оказался не масштабным, но в итоге без отопления остались более пятидесяти домов.

Специалисты ГУП «ТЭК» оперативно выехали на место аварии и работают над устранением протечки, а также переключают пострадавшие дома на резервные схемы теплоснабжения. В предприятии отмечают, что согласно нормативам, починка может занять до 20 часов, однако работники «ТЭК» справятся быстрее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК» использовал робота для исследования паропровода, лопнувшей на заводе «Балтика». Робот успешно проверил состояние 84 метров восстановленной трубы.