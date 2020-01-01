Самыми популярными приложения 2019 года стали мессенджеры

Самыми популярными приложения 2019 года стали мессенджеры
Как в России, так и в мире лидируют продукты, принадлежащие Facebook. Фото: pixabay.com

Компания App Annie резюмировала развитие приложений за прошедшее десятилетие, составив рейтинг наиболее популярных.

Российскими лидерами, что логично, стали социальные сети и мессенджеры. Первое место по количеству скачиваний занял WhatsApp. Недалеко от него ушли «Вконтакте» и Viber. При этом самым распространенным приложением в мировом интернет-пространстве назван Facebook и его разработки: Facebook Messenger и вновь WhatsApp.

В десятку топ-приложений в России попали «Сбербанк онлайн», а также онлайн-ритейлеры Avito и Aliexpress. Остальные позиции также заняли соцсети, — Twitter, TikTok и Snapchat, — и завершил список YouTube.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о наиболее востребованных профессиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оказалось, что в первую очередь это продажники.

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Самыми популярными приложения 2019 года стали мессенджеры
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