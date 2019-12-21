Наргиз не чувствует себя в безопасности в России

Наргиз не чувствует себя в безопасности в России
Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Певица рассказала, что не хочет воспитывать своих американских детей в России, где не чувствует себя в безопасности.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем певица Наргиз рассказала в интервью для Ксении Собчак на YouTube. Она отметила, что ее дети живут в Америке, там же они получают образование. Певица не хочет, чтобы они переезжали в Россию, так как в стране не безопасно. Она убеждена, что в Америке о людях лучше заботиться. Наргиз подчеркнула – она давно не виделась с близкими и общается с ними преимущественно на «Скайпу».

Напоминаем, что певица думает о четвертом ребенке. Она не против усыновить малыша из детского дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз заявила, что лейбл Фадеева распался из-за нее. Певица считает, что у продюсера «происходит что-то с психикой». Она пожелала Фадееву здоровья.

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