Школьникам назвали даты проведения ЕГЭ в 2020 году

Досрочная сдача экзаменов начнется 20 марта.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщает «Российская газета», ссылаясь на решение Минпросвещения и Рособрнадзора. Досрочно сдать ЕГЭ смогут экстерны или выпускники колледжей, техникумов, выпускники иностранных школ. 20 марта школьники сдадут географию и литературу, 23 марта — русский язык; 27 марта — математику; 30 марта — иностранные языки (кроме «говорения»), биологию, физику; 1 апреля — иностранные языки («говорение»); 3 апреля — обществознание, информатику; 6 апреля — историю и химию.

Основная волна начнется 25 мая и завершится 16 июня. Экзамены будут сдавать в том же порядке, но 25, 28 мая, а также 1, 4,8, 11, 15 и 16 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы высказались против процедуры ЕГЭ. По словам одного из респондентов, из-за ЕГЭ переживают не только дети, но и их родители. Он добавил, что в СССР таких экзаменов не было, учитывая, что тогда дети получали качественное образование.