Петербуржцы высказались против процедуры ЕГЭ

Результаты интернет-опроса в Северной столице показали, что 62% петербуржцев считают процедуру ЕГЭ ненужной и вредящей как для самих школьников, так и ля образования в целом.

В рамках исследования развлекательной социальной сети «Фотострана» было опрошено 800 жителей Петербурга. Респондентам был задан вопрос, считают ли они процедуру ЕГЭ необходимой. Большая часть опрошенных (62%) считает, что экзамен вредит школьникам, поскольку они испытывают сильный стресс во время процедуры. Также, по их мнению, ЕГЭ вредит системе образования в целом.

По словам одного из респондентов, из-за ЕГЭ переживают не только дети, но и их родители. Он добавил, что в СССР таких экзаменов не было, учитывая, что тогда дети получали качественное образование.

«За» процедуру ЕГЭ высказались 25% опрошенных. Одн из пользователей сети, давший такой ответ, считает, что экзамен позволяет проверить знания учащихся без субъективной оценки учителей.

Оставшиеся респонденты не смогли дать определенный ответ на вопрос.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минпросвещения объяснили важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку.