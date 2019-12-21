Борисова сдала анализ на наркотики и поблагодарила дочь за скандал

Борисова сдала анализ на наркотики и поблагодарила дочь за скандал
Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Телеведущая подтвердила, что не употребляла запрещенных веществ.

Об этом стало известно 21 декабря. Обо всем Дана Борисова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезду обвинили в злоупотреблении наркотиков, с которыми у нее в прошлом были сложные отношения. На пагубную зависимость Борисовой в соцсетях намекала ее собственная дочь.

Для того, чтобы доказать свою правоту, телеведущая сдала кровь и мочу. Со своими подписчиками она поделилась справкой, на которой написано, что никаких запрещенных веществ не обнаружено.

Дана Борисова не понимает, почему в любой ситуации ей припоминают прошлое. Она уверяет, что уже более двух лет ничего не употребляет и старается вести здоровый образ жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дану Борисову заподозрили в приеме наркотических веществ. Несколько дней назад домой к Дане Борисовой приезжали медики, полицейские, а также бывший муж, который пытался забрать дочь Полину. Девочка позже в социальных сетях рассказала, что дома творилось нечто, из-за чего пришлось вызывать даже органы опеки.

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