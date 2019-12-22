В России могут провести перепись действующих сим-карт

В России могут провести перепись действующих сим-карт
В России могут провести перепись сим-карт. Фото: pixabay

В Госдуме предложили провести инвентаризацию всех сим-карт в России. С такой инициативой выступил депутат ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

Как сообщает РБК со ссылкой на чиновника, в письме главе Роскомнадзора Александру Жарову также предлагается запустить платформу, которая будет верифицировать сведения о количестве зарегистрированных на человека или компанию сим-карт.

Депутат считает, что нелегальные сим-карты являются серьезной проблемой. Чернышов отметил, что мошенники зачастую оформляют SIM на добросовестных граждан, а те даже не знают об этом, а после становятся фигурантами уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производителей предложили штрафовать за неверную маркировку товаров.

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В России могут провести перепись действующих сим-карт
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