В России могут провести перепись действующих сим-карт

В Госдуме предложили провести инвентаризацию всех сим-карт в России. С такой инициативой выступил депутат ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

Как сообщает РБК со ссылкой на чиновника, в письме главе Роскомнадзора Александру Жарову также предлагается запустить платформу, которая будет верифицировать сведения о количестве зарегистрированных на человека или компанию сим-карт.

Депутат считает, что нелегальные сим-карты являются серьезной проблемой. Чернышов отметил, что мошенники зачастую оформляют SIM на добросовестных граждан, а те даже не знают об этом, а после становятся фигурантами уголовного дела.

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