«Азиаты» изнасиловали прохожую в Автово

В Петербурге двое мужчин напали на жительницу Автово и изнасиловали ее на Краснопутиловской улице.

Утром в субботу, 21 декабря, в полицию обратилась 39-летняя женщина. По ее словам, она была изнасилована возле одного из домов на Краснопутиловской улице. Пострадавшая описала злоумышленников как «молодых людей с азиатским типом лица».

Прибывшие на место правоохранители взяли отпечатки пальцев, которые оставили насильники. Оказалось, что их владельцем является сосед заявительницы, сообщает «Фонтанка».

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки. Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.