Неизвестные открыли стрельбу у ЖК «Ривер Парк» в Москве

В районе жилищного комплекса «Ривер Парк» в Москве произошла стрельба.

По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в воздух из черного Mercedes. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Район ЧП оцепили. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, в четверг, 19 декабря на Лубянке у здания ФСБ мужчина открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, стрельба произошла в приемной спецслужбы. Сначала СМИ сообщали о том, что стрелявших было трое. Позже в ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Очевидцы рассказали, что видели, как был убит сотрудник ГИБДД. Но по информации Минздрава, погиб лишь сотрудник ФСБ. Еще пять человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек.