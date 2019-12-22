Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

Россия ответит на новые санкции США, включая возможные ограничения против «Северного потока — 2». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — заявил он в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы до окончательного утверждения закона. Поводом для этого стало письмо от американских сенаторов, направленное Allseas. В нем говорится, что в случае дальнейшего сотрудничества с Россией, компании грозит уничтожение.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.