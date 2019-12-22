«Не падаю духом». Горбачев рассказал о состоянии своего здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев пошел на поправку после болезни.

Горбачев отметил, что «болезнь отступает» и сейчас он «идет на поправку», сообщает «Интерфакс».

«Общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать», —сказал он.

Напомним, 19 декабря стало известно, что 88-летний экс-лидер СССР Михаил Горбачев попал в больницу из-за воспаления легких. Он не уточнил, долго ли пробудет в медицинском учреждении.

В этот четверг состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина, которому среди прочих задали вопрос о действиях Михаила Горбачова при распаде СССР. Глава государства отказался комментировать их, так как не видит в этом смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину. Со слов экс-лидера СССР, он не намерен «навязываться в советчики» мировым лидерам.