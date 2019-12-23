Австралийский медик рассказала о правилах оздоровления кишечника

Затяжные проблемы с кишечником могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Фото: pixabay

Затяжные проблемы с кишечником могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Фото: pixabay

Австралийский специалист Карла Оутс, работающая с пробиотиками, рассказала о связи состояния кишечника с психическим здоровьем, состоянии кожи, пищеварением и иммунной системой.

Как сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на эксперта, затяжные проблемы с кишечником могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Карла Оутс назвала три правила, которые помогут привести состояние кишечника в порядок.

Так, эксперт посоветовала по возможности исключить из рациона продукты глубокой обработки и рафинированного сахара. Сон должен длиться не менее восьми часов, поскольку недосып приводит к накоплению в кишечнике токсинов, вызывающих проблемы с памятью, воспаление, усталость и заторможенность.

Кроме того, медик рекомендует употреблять ферментированную пищу, которая повышает в кишечнике уровень пробиотиков, стимулирующих иммунитет.

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