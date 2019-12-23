Австралийский медик рассказала о правилах оздоровления кишечника

Австралийский медик рассказала о правилах оздоровления кишечника
Затяжные проблемы с кишечником могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Фото: pixabay

Австралийский специалист Карла Оутс, работающая с пробиотиками, рассказала о связи состояния кишечника с психическим здоровьем, состоянии кожи, пищеварением и иммунной системой.

Как сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на эксперта, затяжные проблемы с кишечником могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Карла Оутс назвала три правила, которые помогут привести состояние кишечника в порядок.

Так, эксперт посоветовала по возможности исключить из рациона продукты глубокой обработки и рафинированного сахара. Сон должен длиться не менее восьми часов, поскольку недосып приводит к накоплению в кишечнике токсинов, вызывающих проблемы с памятью, воспаление, усталость и заторможенность.

Кроме того, медик рекомендует употреблять ферментированную пищу, которая повышает в кишечнике уровень пробиотиков, стимулирующих иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали, сколько раз нужно заниматься сексом для профилактики рака простаты.

здоровье кишечник медик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели ищут водителя после падения бетоновоза в Неву
Петербуржцы хотят высокой зарплаты похвалы начальства
Понедельник в Петербурге начался с очередных эвакуаций судов
На Лиговском проспекте две легковушки перекрыли движение
Доставщик еды пытался изнасиловать жительницу Купчино
Эксперт рассказал, как распознать качество алкоголя с помощью зажигалки
Петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов
Пенсионера из Коммунара зарезали во время застолья