Врачи рассказали, сколько раз заниматься сексом для профилактики рака простаты

Риск заболевания раком простаты снижается в случае, если мужчина совершает не менее 21 полового акта в месяц. Фото: pixabay

Риск заболевания раком простаты снижается в случае, если мужчина совершает не менее 21 полового акта в месяц. Фото: pixabay

Замруководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин рассказал о профилактике рака простаты у мужчин.

Как сообщает издание «Доктор Питер», Ильин заявил, что универсального рецепта для снижения риска возникновения рака простаты нет, но некоторые меры все-таки можно предпринять.

Так, для начала следует бросить курить. Следует исключить или ограничить количество потребляемой белковой пищи и животных жиров. Согласно данным медиков, избыточное потребление алкоголя повышает риск возникновения онкологии, поэтому от него необходимо отказаться.

Ильин рассказал, что риск заболевания раком простаты снижается в случае, если мужчина совершает не менее 21 полового акта в месяц.

Врач отметил, что в возрасте после 50 лет следует регулярно проходить медобследование даже в случае, если ничего не беспокоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог перечислила симптомы, которые могут указывать на рак.