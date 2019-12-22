Онколог перечислила симптомы, которые могут указывать на рак

По ее словам, следует обратиться к врачу при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых. Фото: Pixabay

По ее словам, следует обратиться к врачу при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых. Фото: Pixabay

Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева рассказала о симптомах рака.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она перечислила симптомы, которые могут указывать на рак.

По ее словам, следует обратиться к врачу:

в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди часто не обращают внимания

из-за внезапных приступов боли

если беспокоят появления «непонятных» выделений во рту и дискомфорт при глотании

при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых

после возникновения «на ровном месте» острого отита, заложенности носа и головных болей

если зубы начинают шататься

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