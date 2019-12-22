Онколог перечислила симптомы, которые могут указывать на рак

Онколог перечислила симптомы, которые могут указывать на рак
По ее словам, следует обратиться к врачу при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых. Фото: Pixabay

Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева рассказала о симптомах рака.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она перечислила симптомы, которые могут указывать на рак.

По ее словам, следует обратиться к врачу:

  • в случае возникновения уплотнений и шишек, на которые люди часто не обращают внимания
  • из-за внезапных приступов боли
  • если беспокоят появления «непонятных» выделений во рту и дискомфорт при глотании
  • при обнаружении новых пигментных пятен или роста новых
  • после возникновения «на ровном месте» острого отита, заложенности носа и головных болей
  • если зубы начинают шататься

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фастфуд может стать причиной развития раковых опухолей. Со слов исследователей, такие же последствия могут быть от еды быстрого приготовления. Фастфуд и различные полуфабрикаты содержат перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), которая и приводит к развитию злокачественных опухолей. В исследовании Silent Spring Institute в США приняли участие 10,1 тыс. человек. Они рассказали химикам, о том, чем питались последние сутки, неделю, месяц и год. После у участников взяли образцы крови.

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