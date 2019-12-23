Жители Луги рассказали о краже моста через реку Обла

Жители Луги рассказали о краже моста через реку Обла
Разобранный мост. Фото: vk.com/lugasluh

В Луге-2 неизвестные разобрали мост через реку Обла в Лужском районе Ленинградской области.

Местные жители рассказали в группе «Подслушано в городе Луга» социальной сети «ВКонтакте» о краже металлического моста через небольшую речку. Судя по фотографиям, опубликованным ленинградцами, от переправы осталась лишь опора и пару частей строения, виднеющихся из воды.

Пользователи предположили, что злоумышленники сдали мост на металлолом. Подписчики в комментариях рассказали, что в городе зачастую и гаражи на металл разбирают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рыбаки жалуются на тюленей-хулиганов в реке Луга. Обо всем сообщили активисты в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей».

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