В Министерстве обороны провели крупную кадровую ротацию

В Минобороны РФ прошли масштабные кадровые изменения. Приказ о ротации в министерстве был подписан несколькими днями ранее.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский неожиданно получил должность руководителя инновационного технополиса «Эра», который является одним из наиболее амбициозных проектов Минобороны. «Эра», в частности, стремится к прорыву в области инновационных технологий.

Кроме того, у ВМФ сменился начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Новые должности займут адмирал Александр Витко, который командовал Черноморским флотом в 2014 году, и вице-адмирал Владимир Касатонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко пожаловался на «кадровый город» в Ленобласти.