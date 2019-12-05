Дрозденко пожаловался на «кадровый город» в Ленобласти

Ленинградская область испытывает «кадровый город». В регионе не хватает рабочих рук, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Нехватка специалистов ощущается в сферах логистики, портовой деятельности, промышленности и цифрового развития. Помимо этого, не достает кадров для работы в сельской местности.

«В настоящее время в регионе отмечена «болезнь роста», которая провоцирует недостаток порядка 85 тысяч профессионалов — «синих воротничков», — отметил Дрозденко.

Губернатор сообщил, что Ленобласть настроена на привлечение сотрудников из соседнего Петербурга. Однако пока для этого не хватает преференций и мотиваций. Для того, чтобы привлечь кадры из города нужна достойная зарплата, добавил Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплатный минимум в Ленинградской области с 2020 года вырастет до 12 тыс. 800 рублей.